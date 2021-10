Ein Spiel mit Zehntausenden Billardkugeln

Wenn dicke Luft herrscht, weiß Stefan Pirker von der Universität Linz, warum. Er kann exakt berechnen, wie sich Schadstoffe ausbreiten. Für sein Tool, das mittlerweile auch von der Nasa genutzt wird, erhielt er nun eine Auszeichnung der Christian-Doppler-Gesellschaft.

Schadstoffe in der Luft sind nicht nur ein wesentlicher Treiber des Klimawandels, sondern vor allem in Städten auch ein gesundheitsrelevantes Problem: Sie verringern die durchschnittliche Lebenserwartung global um rund zwei Jahre. Weltweit bemühen sich daher Forscherinnen und Forscher, nicht nur die Emissionen zu reduzieren, sondern auch die Ausbreitung von Schadstoffen genau zu berechnen und vorherzusagen. Ein Durchbruch ist Wissenschaftlern der Universität Linz gelungen: In einem hier angesiedelten Christian-Doppler-Labor entwickelte das Team um Stefan Pirker eine Möglichkeit, Partikelströmungen zu modellieren.

Schadstoffausbreitung in Echtzeit

„Damit kann man die Ausbreitung von Schadstoffteilchen in Städten berechnen, und das noch dazu praktisch in Echtzeit“, sagt Pirker. „Uns ist es auch gelungen, die aufwendigen Rechenzeiten, die für derartige Vorgänge bislang erforderlich waren, durch Einbindung von Datenbanken erheblich zu reduzieren.“ Für seine Arbeit wurde dem Strömungsmechaniker diese Woche der mit 40.000 Euro dotierte Forschungs- und Innovationspreis der Christian-Doppler-Gesellschaft (CDG) übergeben.



Das Verhalten von Partikeln zu verstehen ist deshalb so kompliziert, weil es von einer Unzahl von Faktoren beeinflusst wird. „Das ist in etwa so, als würde man versuchen, Zehntausende Billardkugeln kollidieren zu lassen und vorherzusagen, wohin jede einzelne nach dem Zusammenprall rollt“, so Pirker. „Da stößt man an die Grenze der Berechenbarkeit.“ Sein Tool habe er anderen Wissenschaftlern mithilfe einer Open-Source-Plattform im Internet zur Verfügung gestellt und sei vom Echo überwältigt gewesen: „Plötzlich haben wir uns im Zentrum eines internationalen Forschungsnetzwerks wiedergefunden. Mittlerweile ist unsere Methode weltweiter Standard, sogar die Nasa verwendet sie.“



Die amerikanische Weltraumbehörde setzt die österreichische Entwicklung bei der Mission des Marsroboters Curiosity ein.

Pirker und sein Team haben sich unter anderem anhand eines konkreten Bauprojekts angesehen, wie Autoabgase, die aus einem Tunnelportal entweichen, die Luftqualität in einem nahe gelegenen Siedlungsgebiet beeinflussen. Hauptanwendungsgebiet seiner Grundlagenforschung sei allerdings die Optimierung industrieller Prozesse, sagt er. Mit einem besseren Verständnis der Partikelströmungen lassen sich beispielsweise Verklumpungen in der Kunststoffherstellung oder die Brückenbildung in Hochöfen verhindern, was wiederum teure Stillstände der Anlagen vermeiden hilft. In einer weiteren Kooperation wurde die Rieselfähigkeit von Metallpulvern verbessert.



„All diese Anwendungen sind für die Industrie von großem Interesse – wir haben aber auch das Bestreben, unsere Expertise auf Fragestellungen mit direktem gesellschaftlichen Bezug zu übertragen, wie eben die Ausbreitung gesundheitsgefährdender Schadstoffe“, sagt Pirker. Dazu trägt ein aktuelles Forschungsvorhaben mit der Universität Utrecht (Niederlande) bei: Es geht um die Virusübertragung durch Aerosole in Menschenansammlungen. Ziel ist es, die Lenkung der Besucher bei Großevents so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit von Infektionen möglichst gering bleibt.