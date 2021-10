Vulkan auf La Palma kommt nicht zur Ruhe: Weitere Häuser zerstört

Auf der kanarischen Insel La Palma wurden mindestens 37 seismische Bewegungen mit einer Stärke von bis zu 4,1 registriert.

Der Vulkan auf der spanischen Kanareninsel La Palma kommt auch nach gut drei Wochen nicht zur Ruhe. Lavaströme zerstörten am Samstag mindestens vier weitere Gebäude in dem Dorf Callejon de la Gata, wie Reuters-Mitarbeiter berichteten. Das Nationale Geologische Institut Spaniens registrierte eine Serie von mindestens 37 seismischen Bewegungen mit einer Stärke von bis zu 4,1. Begleitet wurde der Ausbruch von zuckenden Blitzen über dem Vulkankrater, wie sie infolge von Ascheeruptionen entstehen können.

Hilfeaufruf für gefährdete Katze

Eine Tierschutzorganisation hat einen Hilfeaufruf für eine Katze gestartet, die offenbar in einem leeren Wasserbassin beim Vulkan auf La Palma eingeschlossen ist. Es sei auf Videoaufnahmen einer Drohne zu sehen, wie die Katze in dem Bassin herumrenne, berichtete der Radiosender Cadena Ser am Freitag unter Berufung auf die Organisation Leales. Das Bassin sei rundum von Lava umschlossen.

Leales habe dazu aufgerufen, dass die Katze möglichst aus der Luft mit Hilfe einer Drohne mit Nahrung versorgt werde, bis sich der Vulkan wieder beruhigt habe, berichtete der Sender. Ob das möglich sein würde, war zunächst unklar.

Der Vulkan im Süden der Insel La Palma, die bei Touristen bisher weniger bekannt war als andere Kanareninseln wie Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote, brach am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder aus. Die Lava hat seither nach amtlichen Angaben mehr als 1000 Gebäude zerstört. Rund 6000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, aber niemand kam zu Schaden. Wie lange der Vulkan aktiv bleiben würde, konnten Experten nicht sagen. Es könne Monate dauern, hieß es.

Asche steigt während einer neuen Eruption in den Himmel über La Palma. REUTERS

(APA/Reuters)