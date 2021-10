Seattle muss wochenlang auf Superstar Wilson verzichten

Die Seattle Seahawks aus der amerikanischen Football-Liga NFL müssen mehrere Wochen ohne ihren Quarterback Russell Wilson auskommen.

Der 31-Jährige unterzog sich am Freitag (Ortszeit) einem Eingriff am rechten Mittelfinger. Einem Bericht auf der NHL-Homepage zufolge wurden Wilson mehrere Schrauben eingesetzt, um den Finger zu stabilisieren. Wilson drohe etwa sechs Wochen auszufallen, hieß es weiter.

Der Quarterback hatte sich am Donnerstag bei der 17:26-Niederlage der Seahawks gegen die Los Angeles Rams an der Wurfhand verletzt. Seit dem Beginn seiner Karriere 2012 in Seattle hat er alle folgenden 165 Partien absolviert. Kein derzeit aktiver Quarterback kommt auf eine längere Serie von Einsätzen in der Startformation. Ersetzen wird ihn nun Geno Smith, der gegen die Rams Wilsons Platz eingenommen hatte.

(APA)