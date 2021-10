Wer Schallenberg als Außenminister nachfolgen könnte

Der bisherige Außenminister trifft heute erst mit Vizekanzler Kogler, dann mit Bundespräsident Van der Bellen zusammen. Am Montag dürfte er als Kanzler angelobt werden.

Der designierte Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der ÖVP-Chef Sebastian Kurz an der Regierungsspitze ersetzen soll, trifft am heutigen Sonntag zunächst am Vormittag Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu einem Gespräch. Gegen Mittag hat Schallenberg dann einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ob Schallenberg Außenminister bleibt oder nicht, ist derzeit noch unklar - Namen von möglichen Nachfolgern machen aber bereits die Runde.

Der Reihe nach: Mitte der Woche war bekannt geworden, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung sowie Bestechlichkeit, respektive des Beitrags dazu, ermittelt. Kurz weist die Vorwürfe als falsch zurück und beharrte tagelang auf seinem Amt. Zuletzt wurde allerdings der Druck aus den eigenen Landesparteien zu groß, Samstagabend zog sich Kurz als Kanzler zurück. Parteichef will er bleiben, außerdem wechselt er als Klubobmann in den Nationalrat. Der Fortbestand der türkis-grünen Koalition ist damit vorerst gesichert.

Kurz wird nicht in Hofburg erwartet

Als seinen Nachfolger als Bundeskanzler hat Kurz dem Staatsoberhaupt Außenminister Schallenberg vorgeschlagen. Ob der Diplomat seine bisherigen Agenden trotz Kanzleramt behält oder abgibt, war am Sonntagvormittag noch nicht geklärt, sagte seine Sprecherin.

Fest steht: Formal muss zunächst Kurz seinen Rücktritt bei Van der Bellen einreichen, dann kann der Bundespräsident den neuen Kanzler angeloben. Kurz wird am Sonntag nicht in der Hofburg erwartet, denn seinen Rücktritt kann er auch schriftlich deponieren. Frei hat Van der Bellen deshalb heute trotzdem nicht, denn zu Mittag empfängt er Schallenberg zu einem Gespräch in der Präsidentschaftskanzlei.

Eine Stellungnahme Schallenbergs werde es weder davor noch danach geben, hieß es am Vormittag. Erst nach der Angelobung, die am morgigen Montag stattfinden dürfte, will sich Schallenberg äußern.

Gerüchte um Nachfolge, neue Vorzeichen für Sondersitzung

Spekuliert wurde freilich trotzdem schon am Sonntag - und zwar darüber, wer Schallenberg im Außenministerium nachfolgen könnte. Dass Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) - sie ist derzeit für Europapolitik und Verfassung zuständig - Schallenbergs bisherigen Posten übernimmt, galt in ÖVP-Kreisen als eher unwahrscheinliche Variante. Stattdessen könnte ein Spitzendiplomat einspringen.

Hinter vorgehaltener Hand wurde der Name des Generalsekretärs im Außenministerium, Peter Launsky-Tieffenthal, genannt. Er war zwischenzeitlich unter Türkis-Blau auch als „Regierungssprecher" tätig. Außerdem fiel der Name seines Vor-Vorgängers Michael Linhart, er ist aktuell Botschafter in Paris. Auch der momentane EU-Botschafter Österreichs, Nikolaus Marschik, wird als möglicher neuer Minister gehandelt.

Tatsache ist: Der angekündigte Rücktritt von Kurz als Kanzler verändert die Vorzeichen für die am Dienstag angesetzte Sondersitzung des Nationalrates. Sollte die bisher geplante Dringliche Anfrage an den Kanzler eingebracht werden, würde sich diese wohl bereits an Schallenberg und nicht mehr an Kurz richten. Letzterer könnte sich dann aber als Klubobmann dazu zu Wort melden. Jedenfalls davon auszugehen ist, dass es am Dienstag einen oder mehrere Misstrauensanträge geben wird. Reicht doch SPÖ, FPÖ und Neos die Kanzlerrochade nicht: Alle drei Parteien sehen das „System Kurz" fortgesetzt.

Mittwoch und Donnerstag könnten, sollte die Sondersitzung ohne große Überraschung über die Bühne gehen, dann ganz im Zeichen des Budgets stehen. Momentan ist vorgesehen, dass Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch seine Budgetrede hält. Am Donnerstag präsentieren dann die Parlamentsfraktionen ihre Positionen zum neuen Budgetentwurf und Bundesfinanzrahmen.

