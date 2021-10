Der bisherige Botschafter in Paris, Michael Linhart, folgt Alexander Schallenberg als Außenminister nach. Eine logische Personalentscheidung. Der 63-Jährige war als Generalsekretär schon einmal höchster Beamter des Außenministeriums.

Zupackend, umsichtig, korrekt, – und dabei stets freundlich. Österreichs neuer Außenminister, Michael Linhart, ist ein Diplomat alter Schule, wenngleich er im Auftreten immer schon lockerer und sportlicher war als die ganz alte Schule. Der 63-Jährige kennt das außenpolitische Geschäft in- und auswendig. Er weiß, was zu tun ist. Von 2013 bis 2018 fungierte er als Generalsekretär des Außenamts. Und in dieser Rolle als höchster Beamter des Hauses hatte der Vorarlberger bei dem einen oder anderen Anlass, bei Konferenzen oder Empfängen, auch den Minister zu vertreten, der damals Sebastian Kurz hieß.