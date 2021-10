"Im Zentrum": Skurrile Verteidigung des Kanzlers

(c) Screehshot ORF

"Jugendliches Ungestüm“ und „Attentate müssen tödlich sein“ als Verteidigungslinie? Drei Ex-Politiker, von Rudolf Anschober über Wolfgang Peschorn bis Irmgard Griss, sahen die Sache anders als Bernhard Görg.

Mehrere prominente Ex-Politiker sah man am Sonntag am Podium der Diskussionssendung „Im Zentrum“ zum Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Von Rudolf Anschober (ja, er ist definitiv zurück in der Öffentlichkeit) über Irmgard Griss (gar nicht zurückhaltend) bis Wolfgang Peschorn (wie immer staubtrocken) konnte man einige interessante Aussagen dazu hören, wie es nun weitergehen kann oder soll. Und dann ... war da auch noch Bernhard Görg.