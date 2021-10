16-jährige Steirerin ist Junioren-Weltmeisterin im Billard

Lena Primus triumphierte im 9-Ball und trat damit in die Fußstapfen von Jasmin Ouschan.

Lena Primus hat sich am Sonntag zur Billard-Junioren-Weltmeisterin im 9-Ball gekürt. Die 16-Jährige gewann im Klagenfurter Sportpark das Finale gegen die Südkoreanerin Hyerin Kim 9:7 und trat damit in die Fußstapfen der Kärntner Rekord-Europameisterin Jasmin Ouschan, die 2005 in Velden ebenfalls Junioren-Weltmeisterin geworden war. Bronze ging an die Tirolerin Sarah Kapeller. Primus hatte sich im August bereits den Junioren-EM-Titel im 8-Ball gesichert.

(APA)