Halloween-Trends: Welche Kostüme boomen

"Squid Game", Bernie Sanders oder Daphne Bridgerton? Das geborgte Brauchtum Halloween steht wieder vor der Tür. Hier sehen wir uns an, welche Kostüme heuer hoch im Kurs stehen (könnten).

Genrerein blutig muss der Halloween-Kostümmarkt schon lange nicht mehr sein. 2018 standen beispielsweise Meghan Markle und Tonya Harding hoch im Kurs, 2019 war es der Union Jack, 2020 wurde Halloween in den USA weitgehend unter Quarantäne gestellt. Heuer kehrt der Gruselgschnas zurück. Und glaubt man den Propheten, könnte Bernie Sanders Outfit, das er während der Inaugurationsfeier von Präsident Joe Biden trug, alle Rekorde in den US-Kostümläden schlagen. Die Idee lässt sich auch gut ohne Kostümverleih umsetzen, mit einem Parka, grob gestrickten Fäustlingen und einem 0815-Mundnasenschutz ist man dabei. Als mimisches Ausdrucksmittel bietet sich ablehnende Langeweile an, dann kann am 31. Oktober nichts mehr schiefgehen.

Senator Bernie Sanders (c) imago images/ZUMA Wire (Carol Guzy via www.imago-images.)

Für den fantasievolleren Auftritt bot das verflossene Jahr aber auch andere dramatische Modemomente, die sich gut für ein Kostüm umsetzen lassen. Mit mehr Aufwand, dafür absolut traditionell (Geist, Hexe?) könnte man sich an Kim Kardashians Kleid für die Met-Gala in New York orientieren. Für die Ausstellungseröffnung von „A Lexicon Of Fashion“ wurde sie von ihrem Stamm-Modehaus Balenciaga eingekleidet. Der Ganzkörper-Look passt perfekt zum Abend vor Allerheiligen - und schützt womöglich noch vor Coronaviren. Die Met-Outfits von Rihanna und A$AP Rocky stehen ebenfalls hoch im Kurs. Dazu bräuchte man eine bunte Patchwork-Steppdecke und einen schwarzen Oversize-Mantel mit ein bisschen Bling-Bling und einer großen Haube.

Kim Kardashian (c) Getty Images (Theo Wargo)

Für Amerikaner definitiv keine große Rolle gespielt hat der Auftritt der italienischen Glamrockband Maneskin am diesjährigen Eurovision Songcontest. Ein gutes Kostüm wäre es trotzdem. Die Zutaten: Unten Latex, oben Haut, ganz unten Plateau. Gern gesehen ist sicher auch ein schlampiger Lidstrich. Die Musiker wurden übrigens von Etro eingepackt und hielten sich mit den Ösen und Schnüren an einen Modetrend des Sommers. Besonders authentisch könnte man seinen Auftritt gestalten, wenn ein Hosenbein im Schritt reißt.

Maneskin am ESC (c) Getty Images (Dean Mouhtaropoulos)

2021 war aber auch das Jahr von Britney Spears. Nach 13 Jahren ist der Vater der Sängerin als Vormund für seine Tochter abgesetzt worden. Ein Triumph, um den der frühere Popstar jahrelang kämpfen musste. Ihre neue Freiheit feiert sie auf Instagram tendenziell im Evakostüm. Wer in drei Blümchen investieren möchte...

Auch diese Idee könnte man weitertragen. Lil Nas X hat vor dem Geburtstermin seines Albums „Montero“ Bilder von sich mit einem schwangeren Bauch in den sozialen Medien gepostet. Er nutzte die Aufmerksamkeit, um Geld für zahlreiche LGBTQ+-Non-Profit-Organisationen und andere soziale Zwecke zu sammeln. "Musik ist meine Art, für die Befreiung zu kämpfen", schrieb Lil Nas X dazu. "Es ist mein Akt des Widerstands." Lil Nas X ist der erste afroamerikanische Rapper mit Weltruhm, der sich als homosexuell geoutet hat.

Es folgt ein Temperatur-gerechteres Outfit. Denis Villeneuve hat sich heuer an eine Neuverfilmung der legendären Romanwelt um den Wüstenplaneten „Dune“ gemacht. Die Ouvertüre der Weltraumsaga zeigt, wie der für seine außergewöhnlichen Red-Carpet-Auftritte bekannte Timothee Chalamet auf dem Planeten Arrakis eine neue Heimat findet. Er ist in guter Gesellschaft - so viel Hollywood steckte heuer in keinem anderen Film. Und ein bisschen Si-Fi-Mode passt immer gut zum Kürbisumzug.

Szene aus Dune Warner Bros.

Eleganter bekommt man es mit Daniel Craigs letzter Weltpremiere eines Bond-Auftrags. Mit großem Applaus hatten der Schauspieler und seine Kolleginnen ihren Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall. Für den Start von "Keine Zeit zu sterben" warf sich der Brite in einen samtigen Zweireiher von Tom Ford. Weißes Stecktuch, schwarze Fliege - und schon ist man als scheidender Bond im Rennen.

Daniel Craig (c) Getty Images for EON Productions (Jeff Spicer)

Die elegante Phoebe Dynevor vulgo Daphne Bridgerton aus der britischen Royal-Serie „Bridgerton“, die anders als ihre Vorgänger einen (höheren) Diversity-Anspruch hatte, könnte heuer natürlich auch als Halloween-Vorlage herhalten. Für die Empire-Looks würde man in dem Wiener Tradionsbetrieb Lambert Hofer wohl fündig werden.

Daphne Bridgerton Netflix

Ein Tipp für handwerklich Begabte. Der britische Wasserspringer Tom Daley versorgte die Sommerspiele in Tokio mit Strickware. Dass es eine gute Saison für Wolle werden könnte, hat sich davor auch schon angekündigt, als eines der ersten Bilder von den Dreharbeiten für den Gucci-Jubiläumsfilm mit Adam Driver und Lady Gaga bekannt wurde.

Tom Daley (c) Getty Images (Clive Rose)

Und abschließend noch der Renner der Saison. Die südkoreanische Dramaserie "Squid Game" wurde genau im richtigen Moment zum globalen Serienhit, um sich gleichzeitig auch als relativ einfaches, aber erkennbares Halloween-Kostüm durchzusetzen. Die Trainingsanzüge gibt es bereits über diverse Plattformen zum Nachkaufen.

Squid Game Netflix

(sh)