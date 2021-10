Grüner Georg Willi: „Die ÖVP wird ihre Minister austauschen“

„Am Wochenende wurde endgültig widerlegt, dass die Türkisen innerhalb der Volkspartei die Zukunft und die Schwarzen die Altbackenen sind“, sagt Innsbrucks grüner Bürgermeister Georg Willi im „Presse"-Interview. Türkis werde daher „verblassen“ und Schwarz zurückkehren.

„Die schwarzen Landeshauptleute haben gesehen, mit welcher Respektlosigkeit und Brutalität Sebastian Kurz vorging, um Reinhold Mitterlehner abzumontieren. Wenn das das Neue an der ÖVP ist, dann sind sie nicht mehr dabei, das wurde am Wochenende auch in ihrer Wortwahl klar, besonders deutlich war Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner“, sagt der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Dass Neuwahlen nur eine Frage der Zeit sind, glaubt er nicht. Die ÖVP werde die türkisen Minisiter „nach und nach austauschen". Georg Willi im Interview.