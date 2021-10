Ein Tüftler am Klavier

Der Pianist Krystian Zimerman hat vieles schon erreicht. Nur eines nicht: die höchste Zufriedenheit mit sich selbst. Auch wenn er manchmal schon knapp dran war.

„Unvergleichlich und geistvoll“, hieß es in einer Rezension der Aufführung sämtlicher Beethoven-Klavierkonzerte durch Krystian Zimerman und das London Symphony Orchestra unter Simon Rattle anlässlich des Komponisten-Jubiläumsjahres in London. Die CD- und LP-Edition der Aufnahmen dieser Konzerte ist mittlerweile erschienen und markiert im reichen Katalog dieses Pianisten doch eine bemerkenswerte Station. Die Beethoven-Konzerte stellen ja doch eine der herausragenden Aufgaben für einen Klassikinterpreten dar; hier lässt sich nicht mit blanker Virtuosität protzen. Das Publikum hat nach wie vor ein feines Gespür für die Zwischentöne, die Nuancen, die das Stilbewusstsein eines Pianisten ausmachen. Und da hat Krystian Zimerman über die Jahrzehnte seiner Karriere doch immer überzeugen können.

Zwar bekennt er selbst immer wieder, es sei jede seiner Aufführungen anders als alle vorangegangenen. Und wirklich zufrieden sei er nie. Aber hie und da kommen die Ansprüche, die er an sich selbst stellt, und die, mit denen er auch seine Musizierpartner konfrontiert, über weite Strecken zur Deckung. Achtzig Prozent von dem, was er sich erträume, habe, so meinte der Pianist im Gespräch mit Peter Blaha für das Magazin des Linzer Brucknerhauses, Sir Simon Rattle in der Zusammenarbeit bei den Beethoven-Aufnahmen erreicht. Für einen so strengen Zensor interpretatorischer Fragen, der notabene auch mit sich selbst hart ins Gericht geht, ist das allerhand.

Effekt. Zimerman überrascht gern. Auch mit dem Programm, das er darbietet. Universal Music Group.

Offenherzig. Außerdem ist die Aussage typisch für Zimerman, der nie ein Hehl aus seinen Meinungen macht und unangenehme Tatsachen und Erkenntnisse nicht umschreibt, sondern beim Namen nennt. Hie und da ist er dann Missverständnissen ausgesetzt. Sein Publikum weiß, dass es bei manchen Auftritten Krystian Zimerman nicht nur als Musiker, sondern auch als Verkünder politischer oder moralischer Standpunkte erleben kann. Oft staunt man nicht schlecht über die Ansprachen, die er vom Podium aus hält – in den USA gab es einige Verwirrung nach einem Statement über die amerikanischen militärischen Interessen in Europa. Die „Los Angeles Times“ berichtete darüber, wobei Zimerman Informationen zu haben meint, der Rezensent sei zum Zeitpunkt seiner Aussagen gar nicht mehr im Saal gewesen. So sei die Legende entstanden, er hätte damals verkündet, nie wieder in den USA auftreten zu wollen. Wie auch immer: „Ein paar Monate später stand mein Haus im Flammen“, erklärt der Künstler im Brucknerhaus-Interview.

Was sind dagegen schon die vielen Anekdoten, die sich im Klassikbetrieb um diesen Pianisten ranken? Intendanten können ein Lied davon singen, wie schwer es ist, Zimerman zu engagieren. Man verkehrt mit ihm via SMS – und hofft, dass er antwortet. Manchmal sagt er dann spontan einen Konzerttermin zu. So oder so ähnlich dürfte es auch im jüngsten Fall gelaufen sein. In Österreich spielt Krystian Zimerman jedenfalls in der laufenden Saison nur am 17. Oktober (um 18 Uhr) im Linzer Brucknerhaus. Was er spielen wird, blieb zumindest bis zur Drucklegung noch geheim. Der Künstler nimmt den Standpunkt ein, sein Publikum möge nicht zur „Mondscheinsonate“ pilgern, sondern zu ihm, er hätte seine Hörer noch nie enttäuscht.

Nicht nur Musiker, sondern auch Verkünder politischer Standpunkte.



Das dürfte stimmen, da ja der eigene Qualitätsanspruch in höchste Höhen geschraubt ist. Und apropos schrauben: Zimerman reist immer mit seinem Lastwagen und dem eigenen Steinway-Flügel inklusive verschiedener Tastaturen. Auf den Podien wird das Klavier vor den Konzerten rigoros abgeschirmt, damit niemand zuschauen kann, wie der Pianist sein Instrument eigenhändig präpariert. Er hämmert und schraubt, wie man hören kann; was dabei genau geschieht, bleibt ein Geheimnis, konsequenter gehütet als die abendlichen Konzertprogramme, die immerhin rechtzeitig vor Druck der Programmhefte feststehen.

Erfolgsgeschichte. Rituale wie diese gehören zum ungewöhnlichen Künstlerleben dieses Mannes, der schon nach seinem Sieg beim renommierten Chopin-Wettbewerb in Warschau 1975 – da war er 18 Jahre jung – gegen die Mühlen des internationalen Musikbetriebs aufbegehrte. Engagements gab es nach dem Triumph selbstredend sogleich und in rauen Mengen. So rau, dass Zimerman überlegte, auch gleich wieder aufzuhören. Eine akribische Arbeit an den Meisterwerken der Musikgeschichte war so nicht zu erreichen, dachte er.

Doch da kam ein Angebot Herbert von Karajans für Konzerte bei den Salzburger Osterfestspielen und in der Berliner Philharmonie. Der Rest ist nicht nur Interpretations-, sondern auch Schallplattenlegende. Nach Aufnahmen unter Karajan folgten die Wiener Philharmoniker und Leonard Bernstein. So entstand unter anderem der längst legendäre erste Aufnahmezyklus der Beethoven-Klavierkonzerte im Wiener Musikverein, der für Audio- und Videoverwertung mitgeschnitten wurde. Seither konnte und kann Krystian Zimerman sich erst recht aus­suchen, wenn er was mit welchen Partnern aufführen möchte. Viel Kammermusik ist dabei, denn das, so meint der Pianist, sei die Grundlage für jedes ernsthafte Musizieren – auch die großen Klavierkonzerte der Romantik zählt er in Wahrheit zu diesem Genre; da müsse man nur die rechten Dirigenten und Orchester finden, um die Werke so zum Klingen zu bringen, wie er sie hören möchte. Dabei die Achtzig-Prozent-Marke zu erreichen, ist ohnehin allerhand . . .