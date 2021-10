Metaller-KV: Zweite Verhandlungsrunde ohne Einigung abgebrochen

Das Angebot der Arbeitgeber sei „respektlos“, so die Gewerkschaften in einer Aussendung am Montagnachmittag. Der Fachverband spricht von „unverantwortlicher Vorgangsweise“ der Gewerkschaften und einer „vertanen Chance“.

Die zweite Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag der Metallteschnischen Industrie wurde am 11. Oktober ohne Einigung unterbrochen. „Die BetriebsrätInnen zeigten sich nach der insgesamt vier Stunden dauernden Verhandlung enttäuscht und wütend über die Verzögerungstaktik der Arbeitgeber und deren provokant niedriges Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen“, heißt es seitens der Gewerkschaft in einer Aussendung.

Der Fachverband sei lediglich bereit, eine KV- und Ist-Erhöhung zwischen 1,9 und 2,2 Prozent und einer „völlig ungenügende Anhebung" der Zulage für die zweite Schicht bereit. Im Gegenzug würde die Arbeitgeber massive Arbeitszeitverschlechterungen fordern. So soll unter anderem Sonntagsarbeit in Zukunft das ganze Jahr über möglich sein, die 60-Stunden-Woche soll zum Regelfall werden. Damit würden Überstundenzuschläge de facto abgeschafft.

„Bodenlose Frechheit"

„Die Gegenforderungen sind eine bodenlose Frechheit. Damit sollen die Beschäftigten Tag und Nacht ausgepresst werden. Das Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen ist angesichts der rasanten Konjunkturerholung, der hohen Inflation und der steigenden Produktivität eine Respektlosigkeit“, sagen die beiden Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Die Gewerkschaften werden nun zwischen 15. und 20. Oktober mit allen Betriebsräten der gesamten Metallindustrie über die weitere Vorgangsweise beraten. Sollte es beim nächsten Verhandlungstermin am 21. Oktober keine Einigung geben, würden gemeinsam die nächsten Maßnahmen gesetzt. „Wir fordern die Arbeitgeber auf, ein faires Angebot zu legen, das den hervorragenden wirtschaftlichen Gegebenheiten entspricht, ansonsten drohen Kampfmaßnahmen“, sagen Wimmer und Dürtscher.

Gewerkschaften fordern 4,5 Prozent

Die Forderungsschwerpunkte der Gewerkschaften bei den heurigen Kollektivvertragsverhandlungen sind die Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent und eine Anhebung der Zulagen für die 2. und 3. Schicht bzw. für die Nachtarbeit. Diese sollen künftig verdreifacht (auf 1,50 Euro pro Stunde) bzw. verdoppelt (auf fünf Euro pro Stunde) werden. Weiters fordern die Arbeitnehmervertreter einen selbstbestimmten Verbrauch von Gleitzeitguthaben in ganzen Tagen und eine Erhöhung der Lehrlingseinkommen auf 1000 Euro (1. Lehrjahr), 1300 Euro (2.), 1600 Euro (3.) und 2000 Euro (4. Lehrjahr).

Arbeitgeber: „Vorgangsweise unverantwortlich"

Auch die Arbeitgeber äußerten sich in einer Stellungnahme zu dem Verhandlungssabbruch. Die zweite Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag sei am Montagnachmittag einseitig von den Gewerkschaften abgebrochen worden. Die Arbeitgeberseite habe auf Basis der „wirtschaftlichen Realitäten erste Angebote in Varianten als Verhandlungsgrundlage vorgelegt", darunter unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um bis zu 2,2 % - also klar über der Inflation der letzten zwölf Monate. Klar sei aber auch, „dass erste Angebote immer eine Grundlage für weitere Diskussionen sind. Offensichtlich habe es heute seitens der Gewerkschaften keine Verhandlungsbereitschaft gegeben.

„Die Vorgangsweise der Gewerkschaften ist absolut unverständlich und unverantwortlich. Wir sind mitten in der vierten Corona-Welle und haben noch nicht einmal eine der schwersten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte überwunden“ so Christian Knill, Obmann und Sprecher des Fachverbands Metalltechnische Industrie, in einer Aussendung. Gleichzeitig habe man eine unsichere politische Situation. „Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Gewerkschaften kein Interesse an konstruktiven Gesprächen haben, das ist eine vertane Chance“, so Knill.