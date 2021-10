Ein Leben als Peter Alexander

Rund 120 Mal im Jahr tritt Nik Raspotnik als Interpret der Lieder von Peter Alexander auf. Dazwischen gibt er aber auch Falco oder Bud Spencer.

Begonnen hat alles mit Tom Jones. Vor rund zehn Jahren spielte Nik Raspotnik in der „Tom Jones Story“ den walisischen Sänger – der sich in einer Szene darüber beklagt, dass da jemand seine Lieder singt und damit sogar vor ihm in den Charts ist. Und als am Ende das Publikum gefragt wurde, welche Zugabe es hören will, da schrien die Menschen: „Peter Alexander“.