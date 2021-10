Demonstrationen: Kindergärten in der Krise

(c) Getty Images (Iuliia Isaieva)

Unter Pädagogen wächst der Unmut. Die Stadt Wien reagiert mit Budgeterhöhungen.

In Wien bleiben am Dienstag die Privatkindergärten geschlossen. Personal und Gewerkschaft streiken, eine Betriebsversammlung wurde angesetzt. Der Grund: Es fehlen Mitarbeiter, die Rahmenbedingungen seien unzumutbar, die Kindergruppen zu groß.

Am Donnerstag werden dann auch Mitarbeiter der öffentlichen Wiener Kindergärten auf die Straße gehen. Sie fordern ein bundesweit einheitliches Gesetz. Zu groß seien die Unterschiede zwischen den Bundesländern.