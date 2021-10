Gab es in Oberösterreich einen „Anti-Kurz-Effekt“?

(c) FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

In 72 Gemeinden wurde am Sontag gewählt – mit vielen positiven Überraschungen für SPÖ, FPÖ und Grüne. Erstmals seit Jahren spricht die ÖVP von „Gegenwind“ aus dem Bund.

Wien/Linz. Der politische Gegner spricht vom „Anti-Kurz“-Effekt, die ÖVP von einem „sehr erfreulichen Ergebnis“: Bei den Stichwahlen für die Bürgermeisterämter gab es am Sonntag in einigen oberösterreichischen Gemeinden große Überraschungen.

Erwartbar war das Ergebnis in Linz, wo Klaus Luger (SPÖ) mit 73,1 Prozent bestätigt wurde. Sein ÖVP-Kontrahent, Vizebürgermeister Bernhard Baier, unterlag damit deutlich. Um einiges überraschender sind hingegen die Resultate in jenen 14 Gemeinden, die die SPÖ von Türkis auf Rot umfärben konnte. Insgesamt regieren die Roten nun in 85 von 438 Gemeinden.