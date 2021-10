Wer hat die Macht im Bundeskanzleramt?

Nach seinem Rücktritt verliert Sebastian Kurz an Einfluss – aber nicht überall. Einige Vertraute sitzen noch an den Schalthebeln.

Von Montag bis Donnerstag befindet sich Sebastian Kurz in einer Art politischen Schwebezustands: Bundeskanzler ist er nicht mehr – Alexander Schallenberg hat das Amt am frühen Montagnachmittag übernommen. Abgeordneter ist Kurz noch nicht – erst bei der Plenarsitzung am Donnerstag wird er angelobt. Kurz bleibt die realpolitisch mächtige, aber formal nur ehrenamtliche Funktion: ÖVP-Bundesparteichef. Am Montagabend sollten ihn die Mandatare im Parlament noch als ihren neuen Klubobmann absegnen.