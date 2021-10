CDU auf der Suche nach dem Retter

(c) Martin Meissner / AP / picturedesk.com (Martin Meissner)

Zuerst werden die unteren Ränge befragt, dann der gesamte Bundesvorstand neu gewählt. Die Christdemokraten wollen eine Spitze finden, hinter der die ganze Partei steht.

Wer Kanzler werden will, muss Plakate kleben. Diese leicht aus der Zeit gefallene Maxime gilt trotz Twitter, Facebook und Instagram noch immer – vor allem in den kleineren deutschen Städten, Ortschaften und Dörfern.

So war es ein erster Kassandraruf, als bekannt wurde, wie in den kleinen Wahlbüros der CDU mit den Plakaten des Kanzlerkandidaten Armin Laschet umgegangen wurde. Sein Konterfei wurde kaum bestellt und wenn doch, nicht immer aufgehängt. Das erzählten in den Tagen vor der Bundestagswahl die Helfer aus den Bundesländern.