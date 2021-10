Van der Bellen empfängt georgische Amtskollegin

Surabischwili könnte Tipps in Sachen Bewältigung von Polit-Krisen gebrauchen.

Über Erfahrungen innenpolitischer Krisen austauschen kann sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wenn er am Dienstag seine Amtskollegin aus Georgien, Salome Surabischwili, in Wien in der Hofburg empfängt. Während in Österreich zuletzt die Fronten auch quer durch die Regierung gingen, ist es in Georgien die scharfe Konfrontation zwischen Regierung und Opposition, die der früheren Sowjetrepublik seit der Parlamentswahl vor einem Jahr schwer zu schaffen macht.

Die regierende Partei Georgischer Traum des Milliardärs und Ex-Regierungschefs Bidsina Iwanischwili hatte die Parlamentswahl knapp gewonnen. Die Opposition unter Führung der Vereinigten Nationalen Bewegung von Ex-Präsident Micheil Saakaschwili erkennt den Wahlsieg aber nicht an; sie erhebt Betrugsvorwürfe und boykottiert die Parlamentsarbeit.

Anlässlich von Kommunalwahlen Anfang des Monats ist die Krise nochmals eskaliert: Der wegen schwerer Vorwürfe - unter anderem des Amtsmissbrauchs - und Verurteilung in Abwesenheit im Exil lebende Saakaschwili kehrte nach Georgien zurück und wurde prompt verhaftet. Er befindet sich seither im Hungerstreik; sein Gesundheitszustand soll angegriffen sein. Auch die Kommunalwahlen gingen an Georgischer Traum.

Präsidentin Surabischwili ist es bisher nicht gelungen, in dem Konflikt zu vermitteln. Sie hat nur appelliert, dass die Polarisierung der Gesellschaft nach der Kommunalwahl enden müsse. Dass sie Saakaschwili begnadigt, schließt sie aus. Surabischwili gehörte nämlich einst zu Saakaschwilis Nationaler Bewegung, sagte sich aber früh von ihr los. Bei der Präsidentenwahl 2018 trat die heute 69-Jährige, die für ihr Geburtsland Frankreich tätig war und später zur georgischen Außenministerin (2004/05) avancierte, als unabhängige Kandidatin an, wurde aber von der Regierung und damit von der Partei Georgischer Traum unterstützt. Somit wird sie nicht als parteiunabhängig wahrgenommen.

Surabischwili wird mit militärischen Ehren in Wien empfangen. Nach dem Treffen mit dem Bundespräsidenten steht eine Pressekonferenz auf dem Programm. Van der Bellen und Surabischwili werden auch an einem Wirtschaftsforum in der WKÖ teilnehmen. Seit der Rosenrevolution 2003, die Saakaschwili an die Macht brachte, hatte sich Georgien der EU und NATO angenähert. Saakaschwili führte westliche Reformen durch, verlor jedoch wegen zunehmend autoritärer Züge und dem kurzen, verlorenen Krieg gegen Russland 2008 um die von Georgien abtrünnigen und von Moskau unterstützen Regionen Südossetien und Abchasien an Rückhalt. Georgien unterhält seit 2014 ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der EU. Seither ist die West-Integration aber eingeschlafen. Georgien ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

(APA)