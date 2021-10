Mindestens 15 Tote bei massiven Überschwemmungen in Nordchina

Mehr als 1,7 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen in der nordchinesischen Provinz Shanxi betroffen.

Bei schweren Überschwemmungen in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere werden vermisst, berichtete Chinas Staatsfernsehen am Dienstag. Es seien die schlimmsten Fluten in einem Herbst in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mehr als 1,7 Millionen Menschen seien betroffen, hieß es. Rund 120.000 Menschen seien bei Evakuierungen in Sicherheit gebracht worden.

Knapp 20.000 Häuser seien zerstört, rund 18.000 weitere schwer beschädigt worden. Der direkte wirtschaftliche Schaden wurde auf fünf Milliarden Yuan, umgerechnet rund 670 Millionen Euro, beziffert.

(APA/dpa)