Kanzler Schallenberg stellt sich heute dem Parlament vor. Finanzminister Blümel wird mit einer „Dringlichen Anfrage“ konfrontiert, die ganze Regierung mit einem Misstrauensantrag. Mit Livestream.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Tag nach seiner Angelobung - in der 124. Sitzung des Nationalrates - im Hohen Haus vorgestellt. „Schwierige Zeiten erfordern manchmal außergewöhnliche Schritte“, begann dieser seine Rede. Es sei überraschend für ihn, sich nun in der Rolle des Regierungschefs wiederzufinden, sei aber „umso entschlossener“, sie wahrzunehmen. „Als neue Volkspartei ist unsere Hand ausgestreckt in Richtung unseres Koalitionspartners“, betonte Schallenberg, „um die erfolgreiche, inhaltliche Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen“.

Aber auch in Richtung der Opposition sei die türkise Hand ausgestreckt: „Ich hoffe daher sehr, dass das Taktieren, das politische Umsichschlagen ein Ende findet“, sagte er und nannte als Beispiel den „nicht zu verstehenden“, den „mutwilligen“ Misstrauensantrag, der heute gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) eingebracht werden soll. Ein Satz, der im Plenum heftigen Protest auslöste. Über Gegenrufe hinweg, machte der Kanzler weiter: „Ich werde mich selbstverständlich eng mit unserem Klubobmann Sebastian Kurz abstimmen“, wiederholte er seine Ankündigung vom Vortag. „Alles andere wäre demokratiepolitsch absurd.“ Und er ergänzte: Auch mit den Grünen werde er eng zusammenarbeiten.

Der Livestream von der Sondersitzung:

Danach ging Schallenberg zu Inhalte über, die Türkis-Grün seiner Ansicht nach umgehend wieder aufgreifen sollte: Priorität habe die Bekämpfung der Pandemie. Er wolle „möglichst viele Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen“. Außerdem sollen „alle Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten, und alle die arbeiten, müssen auch davon leben können“. Es sei daher essentiell, dass die ausverhandelte ökosoziale Steuerreform so rasch als möglich umgesetzt werde. In den Bereichen Bildung und Forschung will er „den Weg der Modernisierung" gehen, einen Fokus aber auch auf den Pflegebereich legen, „damit jeder Mensch in Würde altern kann“. In puncto Migration möchte Schallenberg „in Krisen großzügig helfen, aber illegale Migration entschieden verhindern“.

Kogler: „Transformation statt Depression"

„Wir haben die Hände schon ausgestreckt“, antwortete ihm im Anschluss Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er habe Schallenberg am Sonntag getroffen und stimme mit ihm überein, dass Österreich nun Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung brauche.

Kurz verdiene Respekt für seinen Rücktritt als Kanzler, betonte Kogler, und bedankte sich ausdrücklich bei der ÖVP: „Es war sicher nicht leicht, diese Entscheidungen zu treffen“, sie seien aber rasch im Sinne der Republik getroffen worden. Auch bei den Oppositionsparteien bedankte er sich für die Gespräche in der Krisenwoche – das Anliegen, nicht sofort in Neuwahlen zu gehen, sei erkennbar gewesen.

Es müsse zulässig sein, die Justiz zu kritisieren, betonte der Vizekanzler: „Aber wir müssen es unterlassen, generelle Zurufe an die Justiz zu machen, die sie generell in Frage stellen.“ Wichtig sei aber auch, die Unschuldsvermutung zu beachten.

Kogler lobte die bisherigen Projekte der türkis-blauen Regierung, insbesondere die Steuerreform. „Deshalb haben wir so gehandelt, wie wir gehandelt haben, und machen auch so weiter.“ Man solle jetzt „aufhören mit dem Sudern“ und gab als Devise aus: „Transformation statt Depression“.

Linhart präsentiert sich, Opposition misstraut

Ebenfalls den Abgeordneten präsentieren wird sich heute, Dienstag, Schallenbergs Nachfolger als Außenminister, Michael Linhart (ÖVP). Sebastian Kurz, der am Wochenende aufgrund von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Falschaussage, Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit, abgetreten ist (die er allesamt bestreitet), wird hingegen noch nicht auf der Abgeordnetenbank Platz nehmen. Zwar ist er gestern von der ÖVP bereits zum Klubobmann gekürt worden, angelobt wird er aber erst übermorgen, Donnerstag.

Eigentlicher Grund für die heutige Sondersitzung war ein Antrag von SPÖ, FPÖ und Neos. Sie wollten einen Misstrauensantrag gegen Kurz einbringen, um ihn als Kanzler abzuwählen. Dem kam am Wochenende Kurz jedoch mit seinem Rücktritt als Regierungschef zuvor. Allerdings: Der Opposition geht dieser Schritt zu wenig weit. Sie sieht in Schallenberg, der in seiner ersten Ansprache am Montag gleich betont hat, „sehr eng“ mit Kurz zusammenarbeiten zu wollen, einen „Schattenkanzler“, der das „türkise System“ weiterführt.

Dieses aber gehöre abgestellt, so der rot-blau-pinke Tenor. Die FPÖ wird deshalb einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen - auch gegen die grünen Minister. Denn, wie Parteiobmann Herbert Kickl am Montag meinte, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe „den Türkisen den Fluchtweg aufgemacht“, indem er nur Kurz' Abgang als Kanzler, nicht aber den Austausch aller Minister gefordert hätte. Die SPÖ plant ihrerseits einen Misstrauensantrag - gerichtet allerdings nur an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Er ist von den neuen Ermittlungen der WKStA zwar nicht betroffen, wird von dieser aber in einer anderen Causa als Beschuldigter geführt (auch er bestreitet alle Vorwürfe) und gilt als enger Vertrauter von Kurz. Zudem stellen die Roten an Blümel, der am Mittwoch seine Budgetrede hält, eine „Dringliche Anfrage“.