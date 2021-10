Sondersitzung: Ein neuer Kanzler, zwei Misstrauensanträge

Kanzler Schallenberg stellt sich heute dem Parlament vor. Finanzminister Blümel wird mit einer „Dringlichen Anfrage“ konfrontiert, die ganze Regierung mit einem Misstrauensantrag. Mit Livestream ab 10 Uhr.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) stellt sich am Tag nach seiner Angelobung im Nationalrat vor. Ebenfalls den Abgeordneten präsentieren wird sich heute, Dienstag, sein Nachfolger als Außenminister, Michael Linhart (ÖVP). Sebastian Kurz, der am Wochenende aufgrund von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Falschaussage, Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit, abgetreten ist (die er allesamt bestreitet), wird hingegen noch nicht auf der Abgeordnetenbank Platz nehmen. Zwar ist er gestern von der ÖVP bereits zum Klubobmann gekürt worden, angelobt wird er aber erst übermorgen, Donnerstag.

Der Livestream von der Sondersitzung, ab 10 Uhr:



Eigentlicher Grund für die heutige Sondersitzung war ein Antrag von SPÖ, FPÖ und Neos. Sie wollten einen Misstrauensantrag gegen Kurz einbringen, um ihn als Kanzler abzuwählen. Dem kam er am Wochenende Kurz jedoch mit seinem Rücktritt als Regierungschef zuvor. Allerdings: Der Opposition geht dieser Schritt zu wenig weit. Sie sieht in Schallenberg, der in seiner ersten Ansprache m Montag gleich betont hat, „sehr eng“ mit Kurz zusammenarbeiten zu wollen, einen „Schattenkanzler“, der das „türkise System“ weiterführt.

Dieses aber gehöre abgestellt, so der rot-blau-pinke Tenor. Die FPÖ wird deshalb einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen - auch gegen die grünen Minister. Denn, wie Parteiobmann Herbert Kickl am Montag meinte, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe „den Türkisen den Fluchtweg aufgemacht“, indem er nur Kurz' Abgang als Kanzler, nicht aber den Austausch aller Minister gefordert hätte. Die SPÖ plant ihrerseits einen Misstrauensantrag - gerichtet allerdings nur an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Er ist von den neuen Ermittlungen der WKStA zwar nicht betroffen, wird von dieser aber in einer anderen Causa als Beschuldigter geführt (auch er bestreitet alle Vorwürfe) und gilt als enger Vertrauter von Kurz. Zudem stellen die Roten an Blümel, der am Mittwoch seine Budgetrede hält, eine „Dringliche Anfrage“.

Maurer: „Es muss wieder Ruhe einkehren“

Aussichten auf Erfolg haben die Misstrauensanträge freilich nicht: Kogler betonte nach Schallenbergs Angelobung sogleich, dass die Regierung nun wieder „handlungsfähig" sei und er eine konstruktive Zusammenarbeit erwarte. Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer nahm wenige Stunden später im Studio der ORF-Sendung „Zeit im Bild 2“ Platz und zeigt sich ebenfalls davon überzeugt, dass mit den neuen Kanzler der Fortbestand von Türkis-Grün gesichert sei. Es gehe nun „um Stabilität und Aufklärung“ sowie darum, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, der unter anderem die ökosoziale Steuerreform umfasse.

„Es muss wieder Ruhe einkehren, damit wir die Arbeit gut fortsetzen können“, meinte Maurer. „Unser Ziel ist, diese Regierungsperiode vollzumachen.“ Die Frage, ob Kurz während dieser Zeit wieder auf den Kanzlerposten zurückkehren werde, verneinte die Grüne - wenn auch eher vage: Sie gehe davon aus, dass „es noch lange dauern“ wird, bis die Vorwürfe gegen den Altkanzler geklärt sind, sagte sie.

Lange keine Antwort geben wollte Maurer auf die Frage von Moderator Armin Wolf, ob die Grünen FPÖ-Chef Kickl für regierungsfähiger halten als Kurz. Immerhin habe man vor Kurz' Rücktrittserklärung auch mit den Freiheitlichen das Gespräch gesucht. Maurer dazu: „Wir haben ausgelotet, welche Möglichkeiten es geben kann im österreichischen Parlament zu garantieren, dass aufgeklärt wird und stabil weitergearbeitet werden kann.“ Ein Satz, den die 36-Jährige so lange wiederholte, bis Wolf seine Frage abänderte: „Gilt das Absolute Nein der Grünen zu einer Koalition mit der FPÖ?“, fragte er schließlich. Maurers Antwort: „Ja.“