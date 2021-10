Norwegische Visma kauft Wiener Buchhaltungssoftware-Firma

Softwareriese aus Norwegen wird mit ProSaldo.net-Übernahme erstmals in Österreich aktiv.

Der norwegische Softwarekonzern Visma übernimmt die Wiener Buchhaltungssoftware-Firma ProSaldo.net von der Haude Electronica Verlags-GmbH. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. "Die Parteien haben Stillschweigen vereinbart", hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage. Visma zählt mit einem Jahresumsatz von rund 1,9 Milliarden Euro nach eigenen Angaben zu den Top 5 Softwareunternehmen innerhalb der EU und ist Marktführer im Bereich cloudbasierter Buchhaltungssoftware.

Die Visma-Gruppe ist seit 2014 auf Einkaufstour, seitdem wurde das Firmen-Netzwerk um über 130 Unternehmen erweitert. "Wir sind überzeugt, dass die Übernahme von ProSaldo.net unserer Expansionsstrategie Rechnung tragen wird; sie ist der erste entschlossene Schritt in den österreichischen Markt", so Visma-Manager Ari-Pekka Salovaara in einer Aussendung. "Als Teil der Visma-Gruppe stehen wir nun am gemeinsamen Sprung, ProSaldo.net mit zusätzlichen automatisierten Funktionen noch attraktiver und effektiver zu gestalten", sagte ProSaldo-Geschäftsführer Rainer Haude.

Die Wiener Softwarefirma Haude hat seine im Jahr 2000 gestartete Buchhaltungssoftware ProSaldo vor drei Jahren als eigenes Unternehmen ausgegründet. ProSaldo beschäftigt über 45 Mitarbeiter sowie Freelancer und bietet eine "All-In-One-Lösung" für Online-Buchhaltung und -Fakturierung an. Der Fokus liegt auf Klein-und Jungunternehmerinnen und -unternehmern.

(APA)