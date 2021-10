Le Bristol: „Das Ziel wäre, autark zu arbeiten“

Am liebsten würde Eric Frechon Le Bistrol zum kulinarischen Selbstversorgerbetrieb umgestalten. Drei Ateliers machen den Anfang.

Jenseits des unauffälligen Zugangs zum „Staff Only“-Bereich im Le Bristol in Paris, wo es ein bisschen weniger glänzt, aber immer noch sauber blitzt, versucht man sich an einer zutiefst unmenschlichen Übung: Makellosigkeit. Hier finden sich die verwinkelten Gänge, auf denen scheinbar nur ein bestimmter Schnellschritt zählt, die Küche, wo über Edelstahloberflächen konzentriert mit Lebensmitteln hantiert wird, der Keller mit versteckten Ateliers, die wie der Maschinenraum im Schiff den eigentlichen Betrieb stemmen. Mitten in der Küche hat auch Eric Frechon sein Büro, dekoriert unter anderem mit analogen Fotos an der Seite prominenter Gäste und einem hohem Regal voller Kochbücher.