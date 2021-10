Schafft Wien bis 2040 die Energiewende?

Auf dem Podium

Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung

Rebecca Freitag, Nachhaltigkeitsexpertin /Botschafterin für die junge Generation

Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler und Ehrenpräsident des Club of Rome

Michael Spiekermann, Fridays for Future



Eingangsstatement: Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen, Stadt Wien

Studienautor: Gerald Aue, Compass Lexecon



Moderation:

Eva Komarek, General Editor for Trend Topics, Styria Media Group