„Presse"-Wirtschaftsredakteur Kamil Kowalcze wurde mit dem Horst-Knapp-Förderpreis ausgezeichnet. Den Horst-Knapp-Preis für sein Lebenswerk erhielt ORF-Legende Paul Lendvai. Den Preis für 2019 bekam „Krone"-Journalist Manfred Schumi.

Zum 25. Mail wurde heuer der renommierte Horst-Knapp-Preis verliehen. Diesmal entschloss sich die Jury, einen Förderpreis für junge, aufstrebende Journalisten zu vergeben. Und dieser ging an „Presse"-Wirtschaftsredakteur Kamil Kowalcze. Jury-Vorsitzender Ewald Nowotny würdigte in seiner Laudatio Kowalczes Talent, komplexe Finanzthemen verständlich, objektiv und fundiert zu vermitteln. Der frühere Nationalbank-Gouverneur überreichte gemeinsam mit Bank Austria-Generaldirektor Robert Zadrazil den Preis an Kamil Kowalcze.

Der Horst-Knapp-Preis 2020 ging als Ehrenpreis an den langjährigen ORF-Journalisten und Standard-Kolumnisten Paul Lendvai. Er erhielt die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Ebenfalls geehrt wurde „Krone"-Redakteur Manfred Schumi. Da im Vorjahr keine Preisverleihung stattfinden konnte, wurde er nun für den Preis für 2019 geehrt.