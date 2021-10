Billie Eilishs nicht so origineller Bruder

Finneas enttäuscht mit seinem Debüt „Optimist“.

Finneas O´Connell steht im Schatten seiner Schwester, der weltberühmten Billie Eilish. Als Co-Komponist und Produzent ihrer Alben ist er für ihren Welterfolg mitverantwortlich und zweifelsohne hochtalentiert. Wer sich bislang gefragt hat, was der Anteil von Billie Eilish an ihren Songs war, der kann beim Hören des am 15. Oktober erscheinenden ersten Albums von Finneas Gewissheit erlangen: Es ist die Originalität und Exzentrik. „Optimist“ weist den 24-Jährigen nämlich als nur leidlich originellen Komponisten aus.