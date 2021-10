"Ihr tötet Neapel!": Erzbischof nimmt Mafiosi ins Gebet

(c) imago images/Pacific Press Agency (Pasquale Gargano via www.imago-images.de)

Die Camorra hat in den vergangenen Tagen in Neapel wieder einige Bluttaten verübt, was den Erzbischof der Vesuvstadt zu einem eindringlichen Appell verleitete.

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Morde verübt wurden, die auf die Camorra, die Mafia in Neapel, zurückzuführen sind, hat der Erzbischof der Vesuvstadt, Domenico Battaglia, am Dienstag einen eindringlichen Appell an die Mafiosi zur Bekehrung gerichtet. "Sie bringen Neapel um! Die Camorra und die Unterwelt töten mit der Gewalt und Grausamkeit derer, die vergessen haben, Menschen zu sein", lautete der Alarmruf des Erzbischofs.

"Den Mafiosi, den Korrupten und denjenigen, die mit dem Verbrechen zusammenarbeiten, sage ich: Kehrt zurück zum Menschsein! Bekehrt euch! Euer Bischof wird nicht zögern, die Schritte der Umkehr zu begrüßen und zu begleiten", so der Appell. "Legt die Waffen nieder und entschließt euch zur Zusammenarbeit mit der Justiz", fügte der Erzbischof hinzu. Er sicherte denjenigen seine Unterstützung zu, "die auf ihr Gewissen und das Wort des Evangeliums hören".

Battaglia kündigte für Mittwoch ein Treffen von verschiedenen Vertretern der Zivilgesellschaft und der Kirche an, um das Thema Bildung wieder in den Mittelpunkt zu stellen. "Die Camorra tötet Neapel, und wir können nicht tatenlos zusehen: Jeder sollte sich vom Schrei der Stadt herausgefordert fühlen, jeder sollte seinen Beitrag zum Leben der Gemeinschaft leisten, jeder sollte ein Zeichen der Auferstehung für die neuen Generationen geben", so Battaglia.

Jugendbanden, deren minderjährige Mitglieder strafunmündig sind, werden in Neapel immer mehr zum Problem. In der Dunkelheit rasen Burschen mit Motorrädern durch die Gassen und liefern Drogen. Oft kommt es zu Schießereien, auch Unbeteiligte geraten dabei in Gefahr.

Ein Netzwerk aus 100 Clans mit 6000 Mitgliedern

Nach Angaben der humanitären Organisation "Save the Children“ verlassen 18 Prozent der Kinder in Neapel ohne Abschluss die Schule. 27,5 Prozent leben in Armut. Viele von ihnen stellen sich in den Dienst der Camorra. Die italienische Regierung arbeitet an einem Plan, um die Zahl der Schulabbrecher zu vermindern.

Laut den italienischen Justizbehörden umfasst die Camorra rund 100 Clans mit etwa 6.000 Mitgliedern. Ihr Einflussbereich in Italien erstreckt sich auf die Stadt Neapel und das Umland in der Provinz Kampanien.