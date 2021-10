Fall Kurz: Wurde Razzia verraten?

(c) ALEX HALADA / picturedesk.com (ALEX HALADA)

Vor einer Woche fanden im Auftrag der WKStA mehrere Razzien statt, unter anderem in der ÖVP-Zentrale (Archivbild).

Eine Meinungsforscherin wurde festgenommen, weil sie Serverdaten knapp vor der Razzia vernichtet haben soll. Auch „Österreich“ wollte Daten professionell löschen lassen. „Ein Missverständnis“, laut Chefredakteur Niki Fellner.

Wien. Kurz ist „weg“, doch seine Causa geht weiter. Und das gleich mit einem Knalleffekt: Dienstagmorgen wurde die Meinungsforscherin Sabine B. festgenommen. Der Grund: Ermittler stellten nach ersten Auswertungen fest, dass kurz vor der Razzia umfangreich Serverdaten gelöscht wurden. Das will man nun näher untersuchen.



Rückblende: Vor einer Woche fanden im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere Razzien statt. Die Polizei sicherte im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale, der Tageszeitung „Österreich“ sowie bei den Meinungsforscherinnen Sophie Karmasin und Sabine B. zahlreiche Datenträger. Erste Auswertungen liegen vor. Was auffällt: Es fehlt einiges. Kurz vor der Razzia wurde umfangreich gelöscht. Ist die Hausdurchsuchung verraten worden?