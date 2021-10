Wiens (strengere) Corona-Regeln am Prüfstand

Ein Cocktailbar-Inhaber geht gegen die 2G-Regel vor. Für ihn kämpfen zwei Anwälte, die 6500 Unterstützer haben – und auch schon andere Beschwerden einbrachten.

Da kommt wieder einiges auf die Verfassungsrichter zu: Schon in seinen jüngsten Beratungen musste der Gerichtshof über mehr als hundert Beschwerden gegen Covid 19-Maßnahmen beraten. Die Entscheidungen werden in den nächsten Wochen an die Beschwerdeführer zugestellt. Indes gingen dieser Tage weitere Anträge auf Aufhebung bestimmter Corona-Regeln ein. Zwei Anwälte, die (nach eigenen Angaben) 6500 Unterstützer haben, bekämpfen etwa die für Wiens Nachtgastronomie geltende 2 G-Regel.