Viennale-Guide: Im Kunstkino brillieren jetzt die Jungen

Am 12.10. wurde in Wien das Programm der 59. Viennale präsentiert. Der Vorverkauf startet. Was wählen? Ein Wegweiser durchs Filmdickicht, das heuer viel von jungen Regisseuren bereithält – und auch Österreichs Oscar-Kandidaten.

Zwei Tage vor dem November-Lockdown ging die Viennale 2020 zu Ende: eine knappe G'schicht. Die Coronagefahr wirkt heuer nicht mehr ganz so akut, das größte Wiener Filmevent – das von 21. bis 31. Oktober stattfindet – scheint gesichert. Freilich mit Maskenpflicht und 2,5-G-Regel (geimpft, genesen, PCR) – bzw. 2-G-Regel im pünktlich zu Festivalbeginn renoviert wiedereröffneten Gartenbaukino. Verspäten sollte man sich aber nach wie vor nicht, wenn man in eine Vorstellung will.

Der Viennale-Vorverkauf beginnt am 16. Oktober um 10 Uhr. Nebst Gartenbau sind vier Lichtspielhäuser im Viennale-Betrieb: Stadtkino, Metro, Filmmuseum und Urania. Programmtechnisch ist indes alles wie gehabt: ein reichhaltiges Festivalangebot am Puls der Kunstkinozeit, in dessen Dickicht es nicht immer leichtfällt, sich zurechtzufinden. Die „Presse“ setzt ein paar Wegmarken.