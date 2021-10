Franco Foda: "Ich bin der falsche Ansprechpartner"

Das ernüchternde 0:1 in Dänemark und die verspielte WM-Qualifikation befeuern die Teamchef-Diskussion. Franco Foda verweist auf seinen laufenden Vetrag und die Option, die Katar-Tickets noch über das Play-Off im März 2022 lösen zu können. Der Ball liegt beim neuen ÖFB-Präsidenten, Gerhard Milletich.

Kopenhagen. Die Aufregung ist groß, doch der Teamchef bleibt ruhig. Franco Foda beteiligt sich nicht an Spekulationen über seine Zukunft. Das hat der ehemalige Meister-Trainer von Sturm Graz undseit 2017 als ÖFB-Coach agierende Deutsche noch nie getan. Nach der ernüchternden 0:1-Niederlage in der WM-Qualifikation in Kopenhagen gegen Dänemarkaber mehren sich die Rufe nach neuen Impulsen und anderer Spielweisen wie Kommunikation.