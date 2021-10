Das Beste zum Schluss: Schneealpe als Königsetappe

Die Schneealpe wird gerade wieder ihrem Namen gerecht. Eine Fahrt hinauf mit dem Mountainbike könnte vor Saisonschluss trotzdem noch lohnen.

Mit dem richtigen Mountainbiken abseits von Autostraßen ist es für heuer bald wieder vorbei. Die erlaubten Strecken mit Stock und Stein, Wald und Wiese dürfen, zumindest in Wien, Niederösterreich und der Steiermark, in der Regel nur bis Ende Oktober (und ab März) befahren werden. Grund genug, rasch noch eine Art Königsetappe in Angriff zu nehmen: die Schneealpe.