Cybercrime: Polizei anrufen ist Pflicht

Das Risiko für Unternehmen ist groß, Versicherungen können helfen, die finanziellen Folgen abzufedern. Was dabei zu beachten ist – und warum ohne Polizei gar nichts geht.

Wien. Cyber-Kriminalität wird auch für österreichische Unternehmen immer mehr zur Bedrohung. Die Fälle häufen sich, so legte erst Anfang September ein Hackerangriff die Computersysteme von 34 Klein- und Mittelbetrieben in Oberösterreich lahm. Und immer noch schützen viele Unternehmen ihre IT nicht gut genug – das bestätigen zahlreiche Studien, zuletzt eine von PWC („Die Presse“ berichtete).