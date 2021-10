Warum die Taiwan-Krise explodieren könnte

Chinas Druck auf die demokratische Regierung in Taipeh wächst täglich. Peking droht mit einer „Invasion“ der Insel: vier Fragen zu einem brisanten Konflikt und seinen möglichen globalen Folgen.

Die Spannungen zwischen den Weltmächten USA und China entladen sich derzeit ganz besonders an einer kleinen Insel im Südchinesischen Meer: Taiwan. Peking fordert immer vehementer eine Wiedervereinigung mit dem 24-Millionen-Einwohner-Land, das auf Selbstbestimmung pocht. Was wiederum die USA, Taiwans wichtigsten Alliierten, auf den Plan ruft. Die Krise verschärft sich täglich: Eine Rekordzahl chinesischer Militärflugzeuge war zuletzt wiederholt in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen. In Chinas Küstenprovinz Fujian hatten chinesische Truppen zu Wochenbeginn auch demonstrativ Landungsmanöver am Strand geübt.

„Diese Übungen sind notwendig, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen“, sagte am Mittwoch ein chinesischer Regierungssprecher. Eine Unabhängigkeit Taiwans wird den Landsleuten in Taiwan nur Unglück bringen."

Am Wochenende hatte Staatschef Xi Jinping anlässlich Taiwans Nationalfeiertag gewarnt: „Eine Abspaltung Taiwans wird ein böses Ende nehmen“.

Vier Fragen zur Krise: