Captain Kirks vorzeitige Mission ins Weltall

William Shatner (90), Darsteller des legendären Captain Kirk von „Raumschiff Enterprise", wurde am Mittwoch durch einen kurzen Flug mit einer Rakete von Blue Origin der bisher älteste Raumfahrer. Live long and prosper!

Geht es nach der Zeitlinie des (klassischen) Star-Trek-Universums, dürfte James Tiberius Kirk (*2233 im heutigen US-Staat Iowa, †2371 auf dem Planeten Veridian III; das extreme Alter ergibt sich durch eine jahrzehntelange Gefangenschaft in einer Zeit-Anomalie namens „Nexus") erst in ein paar Hundert Jahren als Captain das legendäre Raumschiff „Enterprise" führen. Dessen berühmte Fünfjahresmission mit seiner rund 400 Männer und Frauen starken Besatzung findet demnach von 2264 bis 2269 statt.

Okay, Kirk war schon früher im All, sogar schon als Kind. Aber nun ist es halt doch noch etwas früher gekommen als erwartet: Captain Kirk – oder besser sein Darsteller in unserer Gegenwart, der kanadische Schauspieler William Shatner, flog am Mittwoch in einer Suborbitalrakete Modell „New Shepard" des US-Konzerns Blue Origin von dessen Weltraumbahnhof in Van Horn in Westtexas aus ins All.