Norwegen steht unter Schock: Ein 37-Jähriger griff in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg Menschen mit Pfeil und Bogen an. Nun teilte die Polizei mit, dass es Zeichen einer islamistischen Radikalisierung gab.

Der Mann, der am Mittwochabend in der norwegischen Stadt Kongsberg fünf Menschen getötet haben soll, war bereits zuvor im Fokus der Polizei gewesen. Es gab Hinweise auf eine Radikalisierung des 37-jährigen Dänen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Hinweise deuteten an, dass der Verdächtige zum Islam konvertiert sei. Er wird verdächtigt, am Mittwochabend im Zentrum von Kongsberg zahlreiche Menschen mit mehreren Waffen, darunter auch Pfeil und Bogen, angegriffen zu haben.

Fünf Menschen wurden getötet, zwei verletzt. Die Opfer sind im

Alter von 50 bis 70 Jahren. Bei seiner Flucht vor der Polizei

beschoss er die Beamten mit Pfeilen. Nach Angaben des Sprechers

wurden möglicherweise alle Opfer erst nach Eintreffen der Polizei

getötet. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wollte er zunächst

keine weiteren Details bekanntgeben.

Solange das Motiv des Täters unklar ist, ermittelt die Polizei

wegen Terrorverdachts. Der mutmaßliche Täter ist bereit, mit der

Polizei zusammenzuarbeiten, wie sein Anwalt am Donnerstag der Presse

erklärte. Er habe demnach in einem Verhör in der Nacht Angaben zur

Tat gemacht.

Die Staatsanwältin sagte dem norwegischen Sender TV2, der Mann

habe die Taten zugegeben. Er sei der Polizei zuvor bekannt gewesen.

Sie bestätigte, dass er mehrfach mit dem norwegischen

Gesundheitswesen in Kontakt gewesen war.

Trauer und Fassungslosigkeit

Die Gewalttat in der südnorwegischen Kleinstadt hatte in Norwegen

Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich

am Vorabend des Regierungsantritts des neuen Ministerpräsidenten

Jonas Gahr Støre. Der Sozialdemokrat zeigte sich schockiert. "Das,

was wir heute Abend aus Kongsberg hören mussten, zeugt davon, dass

eine grausame und brutale Tat begangen worden ist", sagte er am

späten Abend der Nachrichtenagentur NTB.

Auch die scheidende Regierungschefin Erna Solberg brachte ihre

Anteilnahme zum Ausdruck. "Unsere Gedanken gehen zuallererst an die

Betroffenen und ihre Angehörigen", sagte sie am späten Mittwochabend

auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Oslo. Sie wird

am Donnerstag nach ihrer Wahlniederlage vor einem Monat von Støre an

der Regierungsspitze abgelöst. Auswirkungen auf den

Regierungswechsel habe die Tat nicht, sagte Solberg.

Abend vor Regierungsantritt

Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen: Vor gut zehn Jahren

erlebte Norwegen den schwersten Terroranschlag seiner modernen

Geschichte. Am 22. Juli 2011 zündete der Rechtsterrorist Anders

Behring Breivik zunächst im Osloer Regierungsviertel eine in einem

Transporter versteckte Bombe und tötete dabei acht Menschen. Danach

fuhr er zur etwa 30 Kilometer entfernten Insel Utøya, wo er sich als

Polizist ausgab und das Feuer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der

sozialdemokratischen Arbeiterpartei eröffnete. 69 Menschen, vor

allem Jugendliche und junge Erwachsene, kamen auf Utøya ums Leben.

Breivik nannte rechtsextreme und islamfeindliche Motive für seine

Taten. Er wurde im August 2012 zur damaligen Höchststrafe von 21

Jahren mit einer Mindesthaftzeit von zehn Jahren verurteilt.

Ein Pfeil in einer Hauswand APA/AFP/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN

Der Vorfall ereignete sich am Vorabend des Regierungsantritts des neuen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Der Sozialdemokrat zeigte sich schockiert. "Das, was wir heute Abend aus Kongsberg hören mussten, zeugt davon, dass eine grausame und brutale Tat begangen worden ist", sagte er am späten Abend der Nachrichtenagentur NTB.

Auch die scheidende Regierungschefin Erna Solberg brachte ihre Anteilnahme zum Ausdruck. "Unsere Gedanken gehen zuallererst an die Betroffenen und ihre Angehörigen", sagte sie am späten Mittwochabend auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Oslo. Sie wird am Donnerstag nach ihrer Wahlniederlage vor einem Monat von Støre an der Regierungsspitze abgelöst. Auswirkungen auf den Regierungswechsel habe die Tat nicht, sagte Solberg.

(APA/dpa)