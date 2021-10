Franz Klammer: Alte Ikonen, neue Idole

Drucken

Hauptbild • Schnell. Ende Oktober kommt der Film „Klammer — Chasing the Line“ ins Kino, ein aufwendig produziertes Biopic über den „Abfahrtskaiser“ Franz Klammer. • Elsa Okazaki

In der Verfilmung von Franz Klammers Olympiasieg 1976 spielt der 25-jährige Julian Waldner die Hauptrolle. An Mode im Stil der Siebziger hat der Kärntner sichtlich Freude.

Der Moment, als Johnny Depp — 2003 noch Everybody’s Darling — in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow vom Krähennest auf der Spitze des Masts seines untergehenden Schiffs nonchalant aufs näherkommende Dock steigt, sei für ihn prägend gewesen: Von da an wollte Julian Waldner Schauspieler werden. „Ich habe mir damals gleich Holzsäbel gekauft und den Film nachgespielt. Diese zwei Stunden, in denen man sich komplett verliert, das ist für mich Kino“, meint der 25-jährige Kärntner. Gerade erst hat er das Max Reinhardt Seminar abgeschlossen, da bietet sich ihm schon die Gelegenheit, auf der großen Leinwand selbst einen ikonischen Charakter darzustellen und in die Rolle einer österreichischen Skilegende zu schlüpfen.