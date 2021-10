Vom Rafting zum Outdoorpark: Elf Jahre Area 47

Wakeboarden in den Ötztaler Alpen - die Area 47 hat einen See.

In die Ötztaler Area 47 am 47. Breitengrad kommen Gruppen, die das sportliche Abenteuer suchen. International heimste der Freizeit- und Wasserpark Preise ein.

Bungee-Jumping, ja, aber, bitte, was ist Blobbing, und warum springt man da auf Matratzen? Man muss schon in den größten Outdoor-Freizeitpark Österreichs kommen, um das zu erfahren und auszuprobieren. Dass es funktioniert, sieht man: Die Area 47 zieht seit 2010 eine wachsende Besucherzahl an – mittlerweile waren es 1,5 Millionen aus 30 Nationen, die hier eine Kombination aus Funsportarten und Naturerlebnis suchten.

Das Projekt wuchs ständig, ursprünglich ging es ums Raften. (c) AREA 47 (Jens Klatt)

Experimentierfreudige und Sportliche zieht es oft in Gruppen hierher an den Eingang zum Ötztal – nahe der Einmündung der Ötztaler Ache in den Inn. Begonnen hat es einst mit Rafting, später kam ein Hochseilgarten hinzu, heute gibt es ein Wasserareal mit einer riesigen Wakeboardanlage. Von hier aus starten auch viele Touren in der weiteren Umgebung, etwa mit dem Mountainbike.

Auch eine kleine Mutprobe muss sein: der Hochseilgarten der Area 47. (c) AREA 47 (Jens Klatt)

Die meisten Besucher bleiben nicht nur für einen Tag, viele übernachten in den nachhaltigen Holzhäusern des mehrfach ausgezeichneten Areals. www.area47.at

