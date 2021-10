Angriff auf die Psyche: Wie gefährlich sind Facebook und Co?

Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen sagt am 5. Oktober vor einem Gericht in Washington aus.

Eine Gefahr für die Gesellschaft - und die Demokratie: So lassen sich die Vorwürfe von der Ex-Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen gegen den Konzern und seine Plattformen zusammenfassen. Tech-Expertin Barbara Steinbrenner erzählt, was dran ist, an den Vorwürfen - und ob sie wirklich so schlimm sind wie behauptet.

Mehr zum Thema: Facebook spalte die Gesellschaft, stelle das Unternehmen über das Wohlergehen seiner Nutzer und das aus reiner Profitgier. Es sind schwere Vorwürfe, die die Whistleblowerin Frances Haugen gegen Facebook-Konzern, zu dem auch die Plattform Instagram gehört, erhebt. Eva Winroither spricht mit Barbara Steinbrenner, Tech-Expertin der "Presse" darüber, was dran ist, an den Vorwürfen, wie sich Facebook selbst auf ihre Psyche ausgewirkt hat, wie es mit dem Konzern weitergeht und auf was man bei Kindern im Umgang mit Facebook und Instagram achten sollte.

