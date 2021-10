Fragezeichen hinter Nadals Comeback

Die Rückkehr von Rafael Nadal auf die Tennis-Bühne ist weiter offen. Wie der 20-fache Major-Sieger am Mittwoch bei einem Medientermin auf Mallorca erklärte, wisse er noch nicht, wann er sein Comeback gebe werde.

Im Vordergrund stehe, voll fit zurückzukehren. "Ich arbeite jeden Tag hart, folge einem Plan. Es gibt aber Dinge, die man nicht zu hundert Prozent kontrollieren kann", sagte Nadal.

Der 35-jährige Spanier laborierte heuer an Rückenproblemen, ehe ihn eine Fußverletzung im August endgültig stoppte. Das Turnier in Wimbledon verpasste er ebenso wie Olympia in Tokio sowie die US Open.

(APA)