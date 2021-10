Frau Präsidentin – die Revolution im Skiverband

Mit Roswitha Stadlober, 58, steht dem Österreichischen Skiverband nach 22 Präsidenten erstmals eine Frau vor. Die Ex-Slalom-Fahrerin saß seit Jahren bereits im Präsidium, sie kennt Geschäft und Tücken. Und: sie hat Ideen.

„Österreich war noch nie bereit für eine Bundespräsidentin, Amerika war es auch nicht, warum sollte es also der österreichische Skiverband sein?“ Im Zuge der Missbrauchs-Debatten nahm die damals und bis dato einzige Frau im ÖSV-Präsidium, Roswitha Stadlober, im Dezember 2017 in einem viel zitierten „Presse“-Interview Stellung zu gegenwärtigen Problemen, Visionen und sozialen Aspekten wie Gleichberechtigung in einem von „alten Männern dominierenden Verband“.