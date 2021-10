Chatprotokolle: Burgschauspieler tragen vor

"Damit Sie sich selbst ein Bild von all den Vorgängen machen können", schreibt das Burgtheater.

Auf der Webseite des Burgtheaters wird es neben "Richard II." von William Shakespeare angekündigt: Ein Video zu "Causa Kurz: Die Chatprotokolle".

Üblicherweise haben Bühnenprojekte etwas mehr Vorlaufzeit. Wobei es hier zwar schon um eine Inszenierung geht, aber (noch?) nicht um Theatervorstellungen: Das Burgtheater greift die "Causa Kurz" auf. Am Samstag um 10 Uhr veröffentlicht es (gemeinsam mit dem "Standard") auf den jeweiligen Websites ein Video, in dem Ensemblemitglieder der Burg aus jenen Chatprotokollen vortragen, die für die Staatsanwaltschaft Ausgangspunkt ihrer Ermittlungen sind. Die Chats sollen im Rahmen der Aktion "in Szene und Kontext" gesetzt werden.

"Damit Sie sich selbst ein Bild von all den Vorgängen machen können", heißt es in der Ankündigung des Burgtheaters. Beteiligt sind die Ensemblemitglieder Regina Fritsch, Daniel Jesch, Christoph Luser, Dörte Lyssewski, Robert Reinagl und Nils Strunk. Sie schlüpfen in die Rollen von Sebastian Kurz, Thomas Schmid und anderen Beteiligten.

h

(rovi)