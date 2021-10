Regierung muss sich wegen Säumigkeit bei EU-Recht verantworten

Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak brachte eine Anfrage zu der wachsenden Zahl an Vertragsverletzungsverfahren ein.

Neos brachten im Nationalrat Anfrage zu großer Zahl an EU-Vertragsverletzungsverfahren ein. Sie stieg auf 81 Fälle.

Der neu angelobte Bundeskanzler, Alexander Schallenberg, der sich als Proeuropäer versteht, hat von seinem Vorgänger im Bereich EU-Rechtsumsetzung einen Berg an Arbeit hinterlassen bekommen. Insgesamt laufen 81 Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich – weit mehr als gegen die meisten anderen EU-Mitglieder. Die Neos haben nach einem Bericht der „Presse“ zu diesem Thema eine Anfrage an alle Ministerien gestellt, in der sie Aufklärung darüber fordern, wann die jeweiligen Ressorts gedenken, das gemeinsam beschlossene EU-Regelwerk endlich umzusetzen.