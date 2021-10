Wenn Ryanair zur „Selbsthilfe“ greift

(c) AFP via Getty Images (EMMANUEL DUNAND)

Ryanair verwehrte Fluggästen die Mitnahme, weil diese sich weigerten, für nicht genützte Flüge während der Pandemie zu zahlen. Was würde für österreichische Passagiere gelten?

Wien. Als Imagewerbung kann man die Vorgangsweise nicht gerade bezeichnen: Im Streit um Ticket-Rückerstattungen für Flüge während der Coronapandemie griff die Billigairline Ryanair Medienberichten zufolge recht drastisch zur Selbsthilfe. Passagieren, die sich über die Kreditkartenfirma ihr Geld für nicht angetretene Flüge zurückgeholt hatten, wurde bei nächster Gelegenheit am Flughafen das Einchecken verweigert. Sie durften nur nach Begleichung der strittigen Forderungen an Bord. Die „Irish Times“ berichtete von Hunderten Betroffenen allein in Irland. In Großbritannien vermeldete der „Guardian“ ebenfalls mehrere Fälle.