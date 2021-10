Preisschild eine Milliarde Euro: Barcelona verlängert Pedri

Der FC Barcelona hat Megatalent Pedri, 18, bis 2026 an den Klub gebunden und eine stattliche Ausstiegsklausel festgeschrieben.

Der FC Barcelona und der spanische Jung-Internationale Pedri haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags bis 2026 geeinigt. Wie am Donnerstag bekannt wurde, beläuft sich die Ausstiegsklausel im Vertrag des 18-Jährigen auf eine Milliarde Euro. Pedri wechselte erst im Sommer 2020 um fünf Millionen Euro von Zweitligist Las Palmas zu den Katalanen, bei denen er eine steile Karriere hinlegte.

In seiner Debütsaison kam der Mittelfeldspieler auf 53 Einsätze. Für Spanien spielte Pedri dann bei der EM (Halbfinale) und danach auch bei Olympia in Tokio (Finale). In Summe kam der Teenager dadurch auf 74 Partien bis Spätsommer. In der laufenden Saison plagen ihn nun Blessuren.

(APA/dpa)