Wie man einen Megatrend erkennt

Von Infrastruktur bis Tierwohl: Manche Sektoren stehen jetzt besonders hoch im Kurs. Andreas Fruschki von Allianz Global Investors erklärt, worauf es ankommt.

Wien. Die globale Wirtschaftswelt wird seit Jahrzehnten von einer Vielzahl an Trends geprägt. Welche der Entwicklungen auch an der Börse großes Potenzial versprechen, lässt sich nur mit einer sorgfältigen Analyse einschätzen. Einer, der sich dieser Herausforderung stellt, ist Andreas Fruschki, Fondsmanager des Allianz Thematica. Der erfahrene Marktexperte ist stets auf der Suche nach dauerhaften Megatrends, „die nicht nur für kurzfristige Schlagzeilen sorgen“, wie Fruschki im Gespräch mit der „Presse“ betont.

Fruschki investiert in insgesamt sieben Themen, die sich stets ändern können. Die globale Wirtschaftswelt verändere sich schließlich ebenfalls ständig, erklärt der Allianz-Experte. So wurde erst im vergangenen Frühjahr das Thema Bildung aus der Megatrend-Liste gestrichen – und das, obwohl Fruschki dem Bereich noch reichlich Potenzial einräumt. „Das Thema spielt mittlerweile auch in den Schwellenländern eine wachsende Rolle. Weltweit werden immer größere Summen für die Weiterbildung ausgegeben.“

An der Börse lasse sich dieser Trend jedoch nur schwer abbilden. Einige der Titel, die der Experte dabei im Fokus hatte, sind an Chinas Börsen notiert. „Wir erkannten aber früh, dass Chinas Regierung eine strengere Regulierung für den Sektor plante, und verkauften entsprechende Branchentitel rechtzeitig.“ Und diese Entscheidung sollte sich als richtig erweisen. Titel wie China East Education Holdings und Hope Education Group – beide waren noch im März 2021 Teil des Portfolios – haben in den vergangenen Monaten kräftig an Wert verloren.

Neu im Portfolio sind stattdessen Investments in Infrastruktur. Dass zuletzt die Abstimmung über Joe Bidens rund eine Billion Dollar schweres Infrastrukturpaket im US-Kongress verschoben wurde, verunsichert Fruschki nicht. Notfalls müssten eben die US-Bundesstaaten Maßnahmen setzen, betont der AllianzGI-Experte. Und das aus gutem Grund. „Sowohl die Trinkwasser- als auch die Verkehrsinfrastruktur müssen repariert oder modernisiert werden.“ Überhaupt bestünde weltweit großer Bedarf, in Infrastrukturinvestments, unabhängig von der Frage öffentlicher Budgetzuschüsse. Dies umfasst nicht nur den Ausbau von Straßen und Brücken, sondern beispielsweise auch vom 5G-Netz, um einen modernen Mobilfunk und den wachsenden Datentransfer reibungslos zu ermöglichen.

Megatrend Digitalisierung

Denn anders lässt sich die Digitalisierung, ein weiterer Megatrend im Allianz-Fonds, nur schwer forcieren. Mit rund 19 Prozent nimmt der Bereich „Digitales Leben“ sogar die größte Gewichtung im Portfolio ein und wird unter anderem mit Titeln wie Adyen abgedeckt. Der niederländische Konzern hat sich auf die Abwicklung des Online-Zahlungsverkehrs spezialisiert. Die australische Atlassian – ebenfalls Teil der größten Einzelpositionen im Fonds – bietet wiederum Lösungen für Softwareentwickler an.

Und selbst ein vermeintliches Nischenthema wird im Thematica-Fonds als Megatrend gehandelt. Gut sieben Prozent des Fondsvermögens entfallen auf die „Pet Economy“, darin ist Fruschki seit 2019 investiert. „Investments in die Tierökonomie ergänzen den Allianz Thematica um einen Bereich, der nicht auf Technologie beruht, sondern auf sozio-demografische Änderungen setzt“, erklärt der Experte. Mit der voranschreitenden Urbanisierung werden Tiere immer öfter wie ein Familienmitglied betrachtet, die wachsende Zahl an Singlehaushalten spielt hier ebenfalls eine Rolle. Und diese Entwicklungen hinterlassen auch wirtschaftliche Spuren – denn damit steigt auch die Bereitschaft, Geld für das Tierwohl auszugeben.

Tiernahrung, Tierversicherung

Doch welche Bereiche profitieren besonders davon? Laut Fruschki sind das im Wesentlichen Veterinärmedizin, Tiernahrung und Versicherung. Bei entsprechenden Investments – etwa in Zooplus (Tiernahrung) und Trupanion (Tierversicherung) – liegt der Fokus auf Firmen, die sich mehr oder weniger ausschließlich diesem Bereich widmen. Regional dominieren derzeit die USA. Dort sei der Trend am stärksten etabliert, dies dürfte sich in den kommenden Jahren aber ändern: „Europa folgt den USA mit einer Verzögerung von etwa einer Generation. Und in Asien startet der Trend mit dem steigenden Wohlstand erst so richtig durch.“

Alles in allem sind die Chancen, die junge Trends bieten, vielfältig. Größere Kursschwankungen können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2021)