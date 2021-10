Die Welt kann auf Atomkraft noch nicht verzichten – leider

Im Winter stammt der in Nordostösterreich verbrauchte Strom auch aus dem tschechischen AKW Dukovany.

AKW bringen viele Probleme mit sich. Der Klimawandel und seine Folgen sind jedoch die größere Gefahr. Deshalb wird man sie vorerst weiter brauchen.

Wer den Frühling 1986 miterlebt hat, kann Atomkraft nicht befürworten. Als wenige Tage nach dem GAU die Vorfälle in Tschernobyl auch in Österreich bekannt wurden, veränderte sich das Leben vielerorts drastisch. Spaziergänge im Wald oder das Spielen im Freien waren plötzlich verboten. Ebenso durften keine Früchte von Sträuchern oder Bäumen mehr gegessen werden. Und statt Frischmilch brachten die aufgeregten Erwachsenen kiloweise Trockenmilchpulver vom Einkaufen zurück.

Viele der einstigen Befürchtungen haben sich – zumindest für Österreich – glücklicherweise als übertrieben herausgestellt. Wenngleich in gewissen Regionen Oberösterreichs und der Steiermark wegen des damaligen Fallouts auch heute noch die Cäsium-Belastung in Pilzen viel höher ist als in anderen Regionen.