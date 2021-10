Die Scholle als Schnitzel und Aschbachers Dissertation

(c) Lukas Beck

Satiriker Klaus Oppitz und Aufdecker Michael Nikbakhsh analysieren in ihrer neuen Polit-Show „große Vorbilder“, um eine eigene Partei zu gründen. „Weil's schon wurscht ist.“

Ein Jahr ist es her, dass Klaus Oppitz und Michael Nikbakhsh nicht mehr gemeinsam aufgetreten sind, „oder, wie Sebastian Kurz sagen würde: eine Legislaturperiode“. Neuwahlen gibt es vorerst zwar keine, Oppitz und Nikbakhsh stünden aber schon einmal bereit: „Wählt uns!“ heißt das neue Programm des Satirikers und des „Profil“-Aufdeckers. Nachsatz: „Weil's schon wurscht ist.“

Die Polit-Show ist die zweite des Duos, nach „Niemand nennt uns Mitzi“: Unfreiwillige Schirmherrin war damals Maria Fekter, die „Urmutter der missglückten Kommunikation“. Kennengelernt hatten sich Oppitz und Nikbakhsh in Zeiten, in denen Polit-Recherche und Kabarett immer mehr verschmelzen, im Rahmen der Arbeit für ein Puls4-Format. Beide erkannten das Bühnenpotenzial ihrer Beobachtungen und taten sich zusammen. Mittwochabend im Rabenhof hatte nun die coronabedingt verschobene Fortsetzung endlich Premiere – in die auch die jüngsten Ereignisse Eingang fanden: „Wir reden nicht, wir chatten.“

Nicht einig war man sich bei der Frage, wer denn „Klubobkanzler“ werden solle. Oppitz reklamierte den Titel für sich. Das hieße, er sei die Nummer zwei, „der Schallenberg?!“, protestierte Nikbakhsh und warf entrüstet einen Stapel Unterlagen von sich – zum Amüsement von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die wie Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober im Publikum saß (und deren Unterlagen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der neue Kanzler bei der Sondersitzung diese Woche allzu schwungvoll „weggelegt“ hatte).

Ansonsten deklinierte das Duo anhand rhetorischer Schnitzer und Fauxpas diesmal durch, was man als Partei so braucht. Etwa einen Sinn für Kulinarik (mit jenen schönen Plakaten, auf denen die FPÖ mit dem Bild einer panierten Scholle fürs Recht aufs Schnitzel warb) oder Mode (Kurz im Trachtenanzug, „Original Meidlinger Niedertracht"). Dazu gab es das schon traditionelle Spiel „Wer hat's gesagt?“ – und die schönsten Passagen aus Ex-Ministerin Christine Aschbachers Dissertation. (tes)