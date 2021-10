Salzburg: Overtourism war gestern

Schleppend kehren internationale Gäste in die Stadt Salzburg zurück

Die Gäste aus den Fernmärkten sind zwar noch nicht wieder zurück, trotzdem ist der Tourismus in Salzburg wieder im Aufschwung. Der Personalmangel bremst aber den Aufwärtstrend.

Nach diesem Sommer ist eines klar: Die viel gescholtenen Reisebusse mit Tagesgästen sind es nicht, die allein das Stauchaos in der Stadt Salzburg verursachen.

Obwohl es pandemiebedingt kaum Gruppenreisende gab, die mit Bussen zu den beiden Ausstiegsstellen fuhren, gab es an vielen Tagen in der Hauptreisezeit dennoch heuer kein Vorankommen in der Stadt.

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Stadt Salzburg und ihr Umland auf der touristischen Landkarte zurück sind.