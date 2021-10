Elke Kahr und Titos wohl 100.000 Tote

(c) imago images/Independent Photo Agency Int. (ALESSIA GIULIANI /CPP / IPA via www.imago-images.de)

Eine Verehrerin des Marschalls als Bürgermeisterin? Bleiburg, Massengräber: Das ist nicht so weit von Graz.

Die Entscheidung, Gegner zu ,vernichten‘, muss in den engsten Kreisen der jugoslawischen Staatsführung getroffen worden sein, und der Befehl wurde sicherlich vom Oberbefehlshaber der jugoslawischen Armee Josip Broz Tito erlassen“: So steht es in einem Bericht über die 2008 von der EU organisierte öffentliche Anhörung zu „Verbrechen, die von totalitären Regimen begangen wurden“.

Auf über 100.000 Menschen schätzte vor einigen Jahren der Grazer Historiker Stefan Karner die Zahl der Menschen, die im ersten Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs vom jugoslawischen Militär liquidiert wurden. Truppen und Zivilisten waren zu Kriegsende nach Österreich geflüchtet, sie wurden von den Briten zurückgeschickt. Es wurden Todesmärsche.