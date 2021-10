Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili über den Hungerstreik von Ex-Staatschef Michail Saakaschwili und Versuche Russlands, die Stimmung in Georgien zu manipulieren.

Wien. Inmitten der innenpolitischen Krise in Wien vollzog sich ein historischer Besuch. Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert war neulich das Staatsoberhaupt Georgiens zu Gast. Die kleine Südkaukasus-Republik mit den abtrünnigen Provinzen Südossetien und Abchasien steckt schon länger in einer innenpolitischen Krise, die jüngst die nächste Wendung nahm. Der umstrittene Ex-Präsident Michail Saakaschwili, inzwischen staatenlos, kehrte nach Georgien zurück und sitzt dort seither im Gefängnis. Saakaschwili war in Abwesenheit wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Ein Gespräch mit seiner Nach-Nachfolgerin im höchsten Amt.



Die Presse: Sehen Sie eine Parallele zwischen den Krisen in Österreich und Georgien?

Salome Surabischwili: Es gibt in vielen Ländern dieselbe Polarisierung, dieselbe Tendenz, leichtfertig Hassreden zu verbreiten, und da wie dort spielen soziale Netzwerke eine überdimensionierte Rolle in der Politik. Alles zusammen macht es immer schwieriger, politische Krisen zu lösen. Aber ansonsten ist die Situation in jedem Land unterschiedlich.



Ein Unterschied besteht darin, dass in Österreich der Ex-Präsident nicht im Gefängnis und im Hungerstreik ist wie zurzeit ihr Amtsvorgänger Saakaschwili.